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    Avrupa'da kara kış hazırlıkları: Eğitimde çevrim içi dönem

    Enerji krizi kapsamında tasarruf önlemleri alınan Avrupa ülkelerinden Belçika'da kafelerde ısıtıcılar ücrete tabi tutulurken Almanya'da kütüphaneler hafta sonu kapalı kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 16:22
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    Avrupa'da kara kış hazırlıkları: Eğitimde çevrim içi dönem

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünya genelinde başlayan enerji krizi derinleşiyor.

    Kriz en çok da Rusya'ya karşı ambargo uygulayan Avrupa ülkelerinde hissediliyor.

    Bu kapsamda birçok AB ülkesi kara kışa hazırlanırken art arda tedbir adımları atılıyor.

    Kafe ısıtıcılarında ücretli tarife dönemi

    AB ülkelerinden Belçika'da kafelerin açık havadaki masalarında kullanılan ısıtıcılara ücret uygulanmaya başlandı.

    Anvers kentinde, kafelerde artık ısıtıcının 10 dakikası 20 sent. Böylece tüketicilerin elektrik kullanımında ölçülü olması ve tasarrufa gitmesi bekleniyor.

    Avrupa da kara kış hazırlıkları: Eğitimde çevrim içi dönem #1

    Almanya'da çevrim içi eğitime geçildi

    Almanya'da Koblenz Üniversitesi de öğretimi havalar ısınıncaya dek çevrim içi ortama taşımaya hazırlanıyor.

    "Kamu kurumlarından yüzde 15 enerji tasarrufu" hedefi kapsamında yapılacak ve 4 Aralık'ta başlayacak olan uygulama, 8 Ocak'a kadar sürecek.

    Hafta sonu kütüphaneler kapatılacak

    Thüringen eyaletindeki Erfurt Üniversitesi'nin de enerji tasarrufu için hafta sonları kütüphaneyi kapatacak.

    Aralık ve ocak aylarında da eğitimi birer hafta çevrim içi ortamda yapacak.

    Rus gazına alternatif arayışındaki Almanya'nın ilk yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz ünitesi ise Rügen adasına ulaştı.

    Gemideki sıvılaştırılmış doğal gaz, gaza dönüştürülerek ülkenin dağıtım ağına pompalanacak.

    Avrupa da kara kış hazırlıkları: Eğitimde çevrim içi dönem #2


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