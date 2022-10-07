Petrol
94.28
-0.15%
Euro
18.2184
0.17%
Dolar
18.5745
-0.05%
Altın
1.021
-0.12%
Borsa
3554
0.00%
Bitcoin
374.479
-1.59%
BTXN Coin
10.74
-0.64%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Avrupa'da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı

    Avrupa'da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı

    Avrupa Parlamentosu, ısıtma sistemini haftanın 3 günü çalıştırmayacak, kaloriferlerin ısısını düşürecek ve aydınlatmaları kapatacak. İngiltere'de ise günde 3 saat elektrik kesintisine gidilecek.
    • 07.10.2022 - 05:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle parlamento binalarında enerji tasarrufuna yönelik yeni tedbirler alındı.

    Isıtma sistemleri haftda 3 gün kapatılacak

    Avrupa Parlamentosunun ısıtma sistemleri haftanın 3 günü tamamen kapatılacak. Parlamentonun kaloriferleri, perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar çalıştırılmayacak. Ayrıca, tatil dönemlerinde ısıtma sistemleri tamamen kapalı tutulacak.

    Kurum çalışanları kaloriferlerin kapalı olduğu zamanlarda ofislerinde çalışmayı sürdürebilecek.

    Avrupa da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı #1

    Aydınlatmalar azaltılacak

    Ayrıca, AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarının ısısı 19 dereceyi geçmeyecek.

    AA'nın aktardığına göre; çalışma saatlerinde iç aydınlatmalar kısılacak. Akşam saatlerinde binaların dış aydınlatmaları kapatılacak veya sınırlandırılacak.

    Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon avroluk tasarruf yapmayı planlıyor.

    AP'nin ana yerleşkesi Brüksel'de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa'nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor.

    Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.

    Avrupa da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı #2

    İngiltere'de günde 3 saat elektrikler kesilecek

    İngiltere'de bu kış enerji ithalatının azalması sebebiyle yeterli elektrik üretilememesi halinde günde üç saatlik elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısı geldi.

    Birleşik Krallık'ın en büyük elektrik dağıtım şirketi National Grid tarafından yapılan açıklamada, günde 3 saat elektrik kesintisine gidilerek, elektrik kullanımında yüzde 5'lik tasarruf yapılabileceği belirtildi.

    Kesintinin büyük ihtimalle en çok elektrik tüketilen sabah saatlerinde ya da akşam 16:00 ile 21:00 saatleri arasında yapılabileceği ve kesintinin uygulanacağı bölgelerde kullanıcıların en az bir gün önceden bilgilendirileceği ifade edildi. Ayrıca kesinti ülkenin farklı bölgelerinde dönüşümlü olarak uygulanması bekleniyor.

    İngiltere, Galler ve İskoçya'ya elektrik dağıtan şirket Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji piyasasında daha önce görülmemiş bir karmaşa ve istikrarsızlık yarattığını ifade etti.

    Avrupa da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı #3

     


    Elektrikli Renault 4 hakkında yeni bilgiler geldi
    Otomobil

    Elektrikli Renault 4 hakkında yeni bilgiler geldi

    Faaliyetleri durdurulan hastaneden nakiller sürüyor
    3. Sayfa

    Faaliyetleri durdurulan hastaneden nakiller sürüyor

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir