Avrupa'da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı

Avrupa Parlamentosu, ısıtma sistemini haftanın 3 günü çalıştırmayacak, kaloriferlerin ısısını düşürecek ve aydınlatmaları kapatacak. İngiltere'de ise günde 3 saat elektrik kesintisine gidilecek.

Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle parlamento binalarında enerji tasarrufuna yönelik yeni tedbirler alındı.

Isıtma sistemleri haftda 3 gün kapatılacak

Avrupa Parlamentosunun ısıtma sistemleri haftanın 3 günü tamamen kapatılacak. Parlamentonun kaloriferleri, perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar çalıştırılmayacak. Ayrıca, tatil dönemlerinde ısıtma sistemleri tamamen kapalı tutulacak.

Kurum çalışanları kaloriferlerin kapalı olduğu zamanlarda ofislerinde çalışmayı sürdürebilecek.

Aydınlatmalar azaltılacak

Ayrıca, AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarının ısısı 19 dereceyi geçmeyecek.

AA'nın aktardığına göre; çalışma saatlerinde iç aydınlatmalar kısılacak. Akşam saatlerinde binaların dış aydınlatmaları kapatılacak veya sınırlandırılacak.

Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon avroluk tasarruf yapmayı planlıyor.

AP'nin ana yerleşkesi Brüksel'de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa'nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor.

Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.

İngiltere'de günde 3 saat elektrikler kesilecek

İngiltere'de bu kış enerji ithalatının azalması sebebiyle yeterli elektrik üretilememesi halinde günde üç saatlik elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısı geldi.

Birleşik Krallık'ın en büyük elektrik dağıtım şirketi National Grid tarafından yapılan açıklamada, günde 3 saat elektrik kesintisine gidilerek, elektrik kullanımında yüzde 5'lik tasarruf yapılabileceği belirtildi.

Kesintinin büyük ihtimalle en çok elektrik tüketilen sabah saatlerinde ya da akşam 16:00 ile 21:00 saatleri arasında yapılabileceği ve kesintinin uygulanacağı bölgelerde kullanıcıların en az bir gün önceden bilgilendirileceği ifade edildi. Ayrıca kesinti ülkenin farklı bölgelerinde dönüşümlü olarak uygulanması bekleniyor.

İngiltere, Galler ve İskoçya'ya elektrik dağıtan şirket Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji piyasasında daha önce görülmemiş bir karmaşa ve istikrarsızlık yarattığını ifade etti.