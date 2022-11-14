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    Avrupa'da kripto para dolandırıcılığı

    Avrupa'da 100 binden fazla kişi uluslararası kripto para kullanılarak dolandırıldı.
    • 14.11.2022 - 21:30
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    Avrupa'da kripto para dolandırıcılığı

    Avrupa'da kripto para dolandırıcı için harekete geçildi.

    Avrupa'da yargı işlerinden sorumlu Eurojust'ın koordinasyonunda AB Polis Teşkilatı (Europol) tarafından düzenlenen Arnavutluk merkezli operasyonda, kripto para dolandırıcılığı yapan bir çetenin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

    İspanya jandarması ve Katalonya yerel polisinden verilen bilgilerde; Almanya, İsveç, Finlandiya, Letonya, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk polisinin de katıldığı 8-9 Kasım'da gerçekleşen operasyonlarda kripto para dolandırıcılığıyla 2 milyar 400 milyon avrodan fazla kazanç sağlayan bir şebekenin çökertildiği kaydedildi.

    Operasyonlar kapsamında Arnavutluk'un 3 kentinde suç şebekesinin iki üst düzey sorumlusunun gözaltına alındığı, 16 kişinin de soruşturulduğu aktarıldı.

    100 binin üzerinde kişi dolandırıldı

    Söz konusu örgütün 17 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa'da 100 binin üzerinde kişiyi kripto parayla dolandırdığı belirtildi.

    Polis operasyonlarında, 15 çağrı merkezine baskın yapıldığı, 355'ten fazla bilgisayar, cep telefonu ve ilgili bilgileri içeren diğer elektronik malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

    Avrupa da kripto para dolandırıcılığı #1

    Nasıl dolandırıldılar?

    Arnavutluk merkezli faaliyet gösteren örgütün, sahte brokerlar aracılığıyla finans dünyası hakkında büyük bilgiye sahipmiş gibi davrandığı ve küçük yatırımcılara büyük paralar vadederek sahte internet siteleriyle mağdurlarını seçip, dolandırdığı bilgisi paylaşıldı.

    AA'nın haberine göre; dolandırıcıların, ilk başta 250 avrolarla başlayan yatırımcıları büyük paralar kazanmış gibi gösterip güvenlerini kazandıktan sonra daha büyük para yatırmalarını sağladığı, paralarını çekmek isteyenlerden de vergi ödemesi veya sistem arızası gerekçeleriyle daha fazla para yatırmalarını istediği kaydedildi.

    Avrupa da kripto para dolandırıcılığı #2

    Avrupa da kripto para dolandırıcılığı #3


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