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    Avrupa'da orman yangınları 15 yılda 4 kat arttı

    Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının, aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu bildirildi.
    • 29.07.2022 - 00:46
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    Avrupa'da orman yangınları 15 yılda 4 kat arttı

    Gözlem programı Copernicus'un paylaştığı verilerde AB ülkelerinde yılın başından 23 Temmuz'a kadar 1926 orman yangını meydana geldi.

    Buna karşılık, 2006'dan 2021'e kadar olan verilerle hesaplanan yılın aynı dönemi için ortalama sayı 520 olarak kayda geçti.

    Avrupa da orman yangınları 15 yılda 4 kat arttı #1

    Birçok Avrupa ülkesinde binlerce hektar orman kül oldu

    CNN'in haberine göre; Avrupa'da rekor seviyedeki sıcak hava dalgası devam ederken, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan küle döndü.

    Avrupa da orman yangınları 15 yılda 4 kat arttı #2

    Alman yetkililer, yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, 480 itfaiyecinin kuzeydoğuda Brandenburg'da ve doğuda Saksonya'da alevlerle mücadeleye devam ettiğini kaydetti.

    Avrupa da orman yangınları 15 yılda 4 kat arttı #3

    Öte yandan, İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamaya göre, AB dışındaki ülke, 1911'den bu yana en kurak temmuzunu yaşadı ve beklenen ortalama yağışın sadece yüzde 24'ü gerçekleşti.

    Avrupa da orman yangınları 15 yılda 4 kat arttı #4

    Avrupa da orman yangınları 15 yılda 4 kat arttı #5


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