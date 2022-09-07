Avrupa'da sağlık hizmetlerindeki yolsuzluk dikkat çekiyor

Kıta halkının, sağlık hizmeti alabilme konusunda karşılaştığı durum gözler önüne serildi.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Avrupalılar, rüşvet talepleriyle karşı karşıya kalıyor.

Kıtada bu vahim tablonun, gün geçtikçe arttığı belirtiliyor.

Avrupa'da çarpıcı tablo

İngiltere merkezli The Economist dergisinde Imperial College London'daki araştırmacılar, çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

AB'nin anket kuruluşu Eurobarometer tarafından 2013, 2017 ve 2019'da yapılan kamuoyu yoklamalarına dayanarak yayınlanan çalışmanın sonuçları paylaşıldı.

Sağlık sisteminde yolsuzluk artıyor

İngiltere AB'den ayrılmadan önce yapılan ankette 28 üye ülkeden 27 binden fazla kişiye, önceki yıl tedavi olabilmek için hemşirelere, doktorlara veya hastanelere rüşvet vermelerinin istenip istenmediği soruldu.

Buna göre, Avrupa'daki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yolsuzluk oranları giderek büyüyor.

Kötü sağlık politikası

Gerekçe olarak koronavirüs salgını gösterilse de durumun salgından önce de çok farklı olmadığı, kıtanın büyük bölümünde bekleyen hasta sayısının giderek arttığı ifade ediliyor.

Bu nedenle durumunun asıl nedeninin sağlık politikasının kötü yönetilmesi, hizmetler üzerinde yeterli denetim ve gözetimin yapılmaması olduğu aktarılıyor.

"Bizden gayriresmi ödeme yapmamızı istiyorlar"

Avrupalıların neredeyse yüzde 4'ü, kendilerinden gayriresmi bir ödeme yapmalarının istendiğini söyledi. Bu, 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 14'lük bir artışa tekabül ediyor.

Doğu Avrupa'da düşüş var

Rüşvetin her zaman en yüksek düzeyde olduğu Doğu Avrupa'da 2019'da nüfusun yüzde 5,5'inden gayriresmi ödeme yapması istendi.

Ancak bu ülkelerde böyle ödemeler için talepler 2013'ten bu yana yaklaşık yüzde 8 düştü ve en büyük düşüşler Litvanya, Romanya ve Slovakya'da kaydedildi.

Endişe verici eğilim ise daha batıda gözlemlendi. Almanya dışındaki her ülke 2013 ile 2019 arasında artış rapor etti.

"Ameliyat olmak için 123 gün bekliyorlar"

AA'nın haberine göre, İngiltere'de 2019'dan bu yana yüzde 50'den fazla artışla 6,5 milyondan fazla kişi tedavi için bekleme listesinde.

İspanya'daki hastalar ameliyat olmak için ortalama 123 gün bekliyor. Bu son 18 yılın en yüksek seviyesine denk geliyor.

Sağlık çalışanlarından rüşvet baskısı

Avusturya, 2019'da Avrupa ülkeleri içinde en yüksek rüşvet oranına sahipti. Dokuz kişiden birinden fazlası, rüşvet vermek konusunda sağlık profesyonelleri tarafından baskı gördü.

Belçika, Almanya ve Lüksemburg'da yüzde 5'in üzerinde oranlar kaydedildi.