Avrupa'da sıcak hava dalgası: 7 ülkede kırmızı alarm verildi Avrupa'da sıcak hava dalgası bir kez daha etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar, 20’den fazla ülkeyi etkisi altına alırken, 7 ülkede ise kırmızı alarma geçildi.

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Avrupa'da insan sağlığını olumsuz etkileyen yüksek sıcaklıklar etkili oluyor.

Sıcak hava dalgaları, Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Kıtada 20’den fazla ülkede sıcak hava etkili olurken bu ülkelerden yedisinde kırmızı alarm verildi.

İsviçre'de sıcaklıklar tehlikeli boyutlara ulaştı

İsviçre'nin büyük bir bölümünde sıcaklık tehlikesi seviyesi, 3 ila 4 seviyesine yükseltildi. Ülkedeki şiddetli buzul erimeleri bu yıl da sürerken, vatandaşlara sıcak hava dalgaları konusunda uyarılar yapılıyor.



İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss), çok sayıda bölgede öğle saatlerinde sıcaklıkların 35 derece civarında ölçüldüğünü bildirmişti.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kantonlardaki çalışma planları değiştirilmişti. Bir inşaat sendikası da sağlık ve güvenlik endişelerini öne sürerek, yüksek sıcaklıklar sebebiyle inşaat çalışmalarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Bask bölgesinde sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler 45,3 santigrat dereceyi gördü

İspanya'da da bu yaz döneminde dördüncü kez görülen aşırı sıcak hava dalgası en çok Bask bölgesinde etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, Sodupe ilçesinde kayıtlara geçen 45,3 santigrat derecelik hava sıcaklığının Bask bölgesinde şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığı olduğu bildirildi.

Bask'ın üç büyük bölgesinden Alava'da 44,6 dereceyi gören hava sıcaklığının Bilbao Havaalanında 43,7'ye kadar çıktığı, sahil şeridindeki ortalama sıcaklığın da 36 derece civarında olduğu kaydedildi.

İspanya genelinde aşırı sıcak havadan dolayı sivil koruma ekiplerinin kırmızı alarma geçtiği tek bölge Bask oldu.

Fransa'da 4 bölgede kırmızı alarma geçildi

Fransa'da da sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre, ülkenin güneyindeki Rhone Vadisi'nde termometreler 42,7 santigrat dereceye kadar çıktı. Böylece bu yılın en yüksek sıcaklık seviyesine ulaşılmış oldu.

Civar bölgelerden Puy-Saint-Martin ve Drome'da sıcaklıklar 42,5 dereceye kadar yükseldi.

Halihazırda 4 bölgede kırmızı alarma geçilen ülkede, 46 bölgede ise bir alt seviye olan turuncu alarm durumu hakim oldu.

Özellikle ülkenin güneyinde, hafta ortasına kadar sıcaklıkların daha da artması öngörülüyor.