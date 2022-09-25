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    Avrupa'da soğuk hava dalgası: Enerji krizinin ortasında ilk sınama

    Avrupa'da soğuk hava dalgası: Enerji krizinin ortasında ilk sınama

    Kıta ülkelerinde sıcaklıklar, önemli ölçüde gerileyecek. Bu durum, enerji sorunlarının yaşandığı dönemde Avrupa halkı için ilk test olma niteliği taşıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 09:27
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    Avrupa, Rusya kaynaklı doğalgaz kesintileri nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

    Kış öncesi gaz depolarını doldurmaya çalışan ülkeler, diğer taraftan çeşitli ülkelerle anlaşma sağlayarak enerji tedarikinin yollarını arıyor.

    Enerji tasarrufuna yönelik haberlerin arttığı kıta ülkeleri, önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgasıyla sınanacak.

    Avrupa'da sıcaklıklar düşecek

    Avrupa genelinde sıcaklıklar, önümüzdeki hafta ortasına kadar düşecek.

    Avrupa'nın batısında etkili olacak Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası, insanların enerji tasarrufu konusunda ısıtmayı açmayı ne kadar geciktirmeye istekli olduklarının ilk testi olacak.

    Mevsim normallerinin altına inecek

    Bloomberg'ün haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcaklıklar, ortalamanın neredeyse 5 santigrat derece altında olacak ve 27 Eylül'de bir gecede 6,5 santigrat derece düşecek.

    Almanya'nın Frankfurt kentinde 28 Eylül'de normal seviyelerin 3,5 santigrat derece altında olacak. Fransa ve İspanya'nın bazı bölgeleri de mevsim normallerinden 3-4 derece daha düşük sıcaklıklarla karşılaşacak.

    Avrupa da soğuk hava dalgası: Enerji krizinin ortasında ilk sınama #1

    İngiltere meteoroloji servisi: Soğuk hava dalgası geliyor

    İngiltere'nin meteoroloji servisi Met Office, Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava nedeniyle önümüzdeki hafta başlarında havanın daha da soğuyacağı konusunda uyardı.

    İngiltere'de halihazırda sabahın erken saatlerinde gaz talebinin arttığına dair işaretler var.

    Avrupa için 'gerçeklik kontrolü'

    Avrupa'da ısıtmaların devreye alınmaya başladığı mevsim, ekim ayına kadar resmen olarak başlamıyor.

    Ancak hükümetler enerji kullanımını mümkün olduğunca azaltmaya çalışırken, bu durum bölgenin disiplini için "gerçeklik kontrolü" olarak öne çıkıyor.

    Avrupa da soğuk hava dalgası: Enerji krizinin ortasında ilk sınama #2

    Enerji kullanımının zorunlu azaltılması gündemde

    Öte yandan Avrupa'da şebeke operatörleri, bu kış gerektiğinde enerjiyi nasıl paylaştıracaklarına dair planlar hazırlıyor.

    Avrupa Birliği, enerji kullanımını zorunlu azaltma hedefini tartışıyor.


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