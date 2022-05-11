Avrupa'da uçuşlarda maske zorunluluğu sona eriyor

İki Avrupa kurumu, maske kullanılmasına ilişkin düzenlemenin kaldırılmasını önerdi. Öksüren kişilerden, sorumlu davranmaları istendi.

Avrupa'da uçaklarda ve havalimanlarında koronavirüs nedeniyle yürürlüğe konulan maske zorunluluğu, 16 Mayıs itibarıyla kaldırılacak.

AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), maske takılması şartının kaldırılmasını tavsiye etti.

Uçak seyahatlerinde sağlıkla ilgili güvenlik tedbirlerinde güncelleme yapılabileceği şeklinde görüş bildirilerek, havalimanlarında ve uçakların içinde tıbbi maske zorunluluğuna yönelik uygulamaya son verilmesi önerisi yapıldı.

Gelecek haftadan itibaren...

EASA Direktörü Patrick Ky, "Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek." ifadesini kullandı.

Yolculara uyarı: Sorumlu davranın

Yolcuların sorumluluk içinde davranmasını isteyen Ky, kendini hasta hisseden, aksıran veya öksüren kişilerin diğer yolcuların sağlığını düşünerek maske takmasının önemli olduğuna işaret etti.

Uçuşlarda kalkış ve varış ülkelerindeki sağlık kurallarına saygı gösterilerek yolcular bu kurallar hakkında zamanlıca bilgilendirilecek.

Maske takılmasının isteneceği durumlar

Maskeyle ilgili kurallar, hava yolu şirketlerinin uygulamasına göre de değişiklik gösterebilecek.

Örneğin toplu taşımada maske zorunluluğu bulunan bir yere yapılacak uçuşlarda, hava yolu şirketi maske takılmasını talep edebilecek.

Sosyal mesafe ve temizlik kuralı

Bağışıklık sistemi zayıf veya kronik bazı hastalıkları bulunan yolcuların da maske takması gerekecek.

AA'nın haberine göre, havalimanlarında da yolcuların sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması istenecek.

Koronavirüs tedbirleri neredeyse yok

Avrupa ülkelerinin birçoğunda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamalar son aylarda gevşetilmişti.

İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinde neredeyse hiçbir koronavirüs tedbiri kalmamış durumda.

Bazı ülkelerde ise toplu taşımada maske mecburiyeti gibi az sayıda uygulama devam ediyor.