Avrupa'da yaşam süresi 81,7 yıla çıktı: İtalya ve İsveç zirvede

Avrupa'da yaş ortalaması yükseliyor...

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılında ortalama yaşam sürelerine ilişkin verileri yayınladı.

YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR

Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi bir önceki yıla kıyasla 0,3 yıl artarak 81,7 yıla yükseldi.

İTALYA VE İSVEÇ ZİRVEDE

AB ülkelerinde en uzun ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç'te, 84 yıl ile İspanya'da, 83,5 yıl ile Lüksemburg'da ve 83,3 yıl ile Malta'da belirlendi.

EN DÜŞÜK ORAN BULGARİSTAN'DA

Fransa'da 83,1 yıl, Almanya'da 81,5 yıl olan ortalama yaşam süresi, en düşük ise 75,9 yıl ile Bulgaristan'da, 76,6 yıl ile Romanya'da ve 76,7 yıl ile Letonya'da kaydedildi.