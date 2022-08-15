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    Avrupa'da yaşanan kuraklık 500 yılın en kötüsü olabilir

    Avrupa'da yaşanan kuraklık 500 yılın en kötüsü olabilir

    Avrupa'da yaşanan kuraklığın 500 yılın en kötüsü olabileceğini söyleyen bilim adamları, insanlara uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 07:57
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    Şu ana kadar Avrupa'da meydana gelen aşırı sıcaklıklar nehirleri kurutmaya ve insanları bunaltmaya devam ediyor.

    Ekinlerin zarar görmesine neden olan kuraklık; nakliye, enerji ve gıda üretimi konusunda ciddi olumsuzluklara yol açıyor.

    500 yıldan beri görülen en ciddi kuraklık

    Avrupa'nın batı, orta ve güneyinde neredeyse 2 aydır kaydadeğer bir yağışın görülmemesiyle meteorologlar, kıtadaki kuraklığın 500 yıldan fazla bir süredir görülen en ciddi boyutlara ulaşmış olabileceğine dikkat çekiyor.

    Avrupa da yaşanan kuraklık 500 yılın en kötüsü olabilir #1

    "Bu yıl yaşanan daha kötüsü"

    Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nden Andrea Totti, bu yılki durumu henüz sona ermemesi nedeniyle tam olarak analiz etmediklerini belirterek, "Son 500 yılda 2018'deki kuraklığa benzer bir olay olmamıştı. Ancak bu yıl, bence daha kötü." ifadesini kullandı.

    Totti, kıtadaki kuraklığın hem kuzey hem güney bölgelerde artabileceğine dikkat çekti.

    Avrupa ülkelerinde kuraklık sinyali -  Haberi için tıklayınız -

    Avrupa da yaşanan kuraklık 500 yılın en kötüsü olabilir #2


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