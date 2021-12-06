Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki gazın yüzde 23'ü tükendi

Yapılan yazılı açıklama ile Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğalgazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kuzeybatı bölgelerindeki aşırı soğuklar nedeniyle ülkedeki doğalgaz sistemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, St. Petersburg şehrinde 6 Aralık'ta 1893'ten bu yana kaydedilen en düşük sıcaklığın görüldüğü ifade edildi.

“GAZIN 23,4’Ü ŞİMDİDEN KULLANILDI”

Ayrıca, “Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğalgazın yüzde 23,4'ü şimdiden kullanıldı.” denildi.

345 MİLYON METREKÜP İLE REKOR

Gazprom'dan 15 Kasım'da yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Avrupa'daki depolama tesislerinden çekilen doğalgaz hacminde 345 milyon metreküple rekor kırıldığı duyurulmuştu.