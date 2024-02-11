Avrupa'dan İsrail'e Refah uyarısı: İnsani felakete yol açar AB ve İngiltere'den yapılan açıklamada, Refah'a olası saldırının ciddi gerilimleri beraberinde getireceği belirtildi. Bu durumdan derin kaygı duyulduğu bildirildi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun yoğun bombardımanları nedeniyle Gazze'den Refah kentine göç etmek zorunda kalan 1 milyonlu Filistinli, şimdi yeni bir tehdidin gölgesinde yaşıyor.

Refah'ı vurmayı planladığını söyleyen İsrail, Batı'da endişeye yol açtı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

"Tarif edilemez bir insani felakete yol açar"

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

AB'ye üye birçok ülkenin, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının tarif edilemez bir insani felakete ve Mısır ile ciddi gerilimlere yol açacağı yönündeki uyarısını yineliyorum.

Müzakere çağrısı yaptı

AB Yüksek Temsilcisi, müzakerelerin yeniden başlatılmasının, kan dökülmesini engellemenin tek yolu olduğunu vurguladı.

Borrell, dün de İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiltere: Derin kaygı duyuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir saldırı düzenleme olasılığından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

X hesabından açıklama yapan Cameron, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı Refah'a bir askeri saldırı ihtimalinden derin kaygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

Cameron, çatışmalara insani ara vererek bölgeye yardımların girişini, esirlerin bölgeden çıkışını sağlamak ve sürdürülebilir kalıcı bir ateşkes için çalışmanın öncelik olduğunu da kaydetti.

Gazze'deki son durum

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.