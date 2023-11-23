Avrupa'dan Ukrayna’ya yeni hava savunma paketi Ukrayna Savunma Bakanlığı, 20 ülkenin katıldığı Kara Tabanlı Hava Savunma Koalisyonu'nun Ukrayna’ya olan 'yeni savunma yardım paketinin önemli noktalarını' duyurdu.

DHA

ABD'nin Avrupa'daki hava gücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi Ramstein'da video konferans yöntemiyle görüşen 20 ülke, Ukrayna'nın hava savunma gücünü artırmak için savunma yardım paketini açıkladı.

1,4 milyar dolarlık savunma yardımı

Savunma paketinde Hollanda’nın Ukrayna’ya 2 milyar euroluk askeri yardımı ve Almanya’nın ise 4 IRIS-T sistemi, 8 bin yeni tanksavar mayını, 1 Patriot sistemi, 155 mm topçu mühimmatını içeren 1,4 milyar dolarlık savunma yardımı yer aldı.

Estonya, Lüksemburg'un 10 milyon euroluk taahhüdüne ek olarak Bilişim Teknolojisi koalisyonunun faaliyetleri için 500 bin dolarlık finansman sağlarken İngiltere ve Norveç, Denizcilik Koalisyonu çerçevesinde Karadeniz'de güvenliği daha da güçlendirmenin yollarını arayacağı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)