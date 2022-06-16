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    Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya ziyaret

    Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kiev'de Vladimir Zelensky'i ziyaret edecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:30
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    Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya ziyaret

    24 Şubat'ta başlayan Ukrayna -Rusya savaşında 4 aya yakın bir süre geride kaldı.

    Savaşın hemen ardından Batı'nın desteğini alan Ukrayna şimdiye kadar birçok Avrupalı lideri ağırladı.

    AB liderleri Kiev'e gidiyor

    AB kurumlarının liderlerinin de ziyaret ettiği savaş altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru bugün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi de yola çıktı.

    Zelensky'i ziyaret edecekler

    3 lider  başkentte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i ziyaret edecek.

    Liderlerin, Zelensky'e savaşın birmesi gerektiğini söyleyerek silah ve diğer konulardaki desteklere ilişkin görüşmeler gerçekleştirilecek.

    Özellikle Macron'un son dönemde savaşın bitmesi, Rusya'nın küçük düşürülmemesi gerektiği yönünde yaptığı açıklamalar Ukrayna cephesinde tepkiye neden olmuştu.

    Avrupalı liderlerden Ukrayna ya ziyaret #1

    Avrupalı liderlerden Ukrayna ya ziyaret #2

    Avrupalı liderlerden Ukrayna ya ziyaret #3

    Avrupalı liderlerden Ukrayna ya ziyaret #4

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