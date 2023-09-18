Avrupalı mülteciler! Savaş nedeniyle Polonya'ya kaçan Ukraynalı sayısı 15,6 milyonu geçti Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya giren kişi sayısı, 17 Eylül itibarıyla 15 milyon 630 bin olurken, ülkeden ayrılanların sayısı 14 milyona yaklaştı.

AA

24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşından sonra milyonlarca Ukraynalı, yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

Savaşın başlamasının üzerinden 1,5 yıl geçmiş olmasına rağmen Ukrayna'dan Avrupa yönüne göç devam ediyor...

Polonya Sınır Muhafızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı belirtildi.

Polonya'ya geçiş 15 milyonu geçti

Ülkeye, Ukrayna'dan sadece dün 28 bin 600 kişinin girdiği aktarılarak, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş sayısı 15 milyon 630 bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 13 milyon 883 bin olduğu kaydedildi.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, martta yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarından kaçan pek çok kişinin başka ülkelere gitmesi ya da Ukrayna'ya dönmeye karar vermesinin ardından Ukrayna'dan gelen yaklaşık 1,3 milyon savaş mültecisinin Polonya'da kaldığını belirtmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, nisanda kamu yayıncısı Polonya Radyosu'na verdiği demeçte, ülkenin savaştan önce gelenler de dahil olmak üzere tahminen 3 milyon Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını söylemişti.

Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişilerce yapılabildiğini belirten yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini aktarıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)