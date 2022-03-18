Avrupalı siyasetçiler: Vladimir Zelensky, Nobel'e aday gösterilsin

Nobel Komitesi'ne mektup yazan siyasetçiler, Zelensky ve Ukrayna halkının ödüle aday gösterilmesi talebinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırıları karşısında kameraların karşısına geçerek, halkına ve uluslararası topluma yaptığı çağrılarla önemli bir figür haline geldi.

Bunun üzerine bir grup Avrupalı siyasetçi, Zelensky ile Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi'ne mektup yazdı.

NOBEL KOMİTESİ'NE ZELENSKY ÇAĞRISI

Aralarında eski Estonya Başbakanı Andrus Ansip, eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, eski Hollanda Dışişleri Bakanları Bernard Bot, Bert Koenders, Maxime Verhagen ile çok sayıda eski ve mevcut milletvekilinin bulunduğu siyasetçiler, Nobel Komitesi'nden geçen ay sona eren aday gösterme sürecinin yeniden açılması ve 31 Mart'a kadar uzatılmasını talep etti.

"ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLSİN"

Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan siyasetçiler, 2022 adaylarının yeniden değerlendirilmesini ve Zelensky'nin yanı sıra Ukrayna halkının ödüle aday gösterilmesini istedi.

Mektupta, "Şimdi Ukraynalılara dünyanın onların yanında olduğunu göstermenin tam zamanıdır." ifadesi yer aldı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme süreci şubat ayında bitmişti. Nobel Komitesi, oluşturulan kısa listeden ekim ayında ödülün verileceği kişi veya kişileri oy çoğunluğuyla belirliyor. Ödül aralık ayında törenle sahibine veriliyor.

Nobel Komitesi, daha önce aday başvuru süresini hiç uzatmamıştı. Nobel Barış Ödülü için bu yıl 251 kişi ile 92 kuruluştan oluşan 343 aday gösterildi.