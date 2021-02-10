Avrupa'nın en yaşlı insanı, koronavirüsü atlattı

Virüsü yenerek Fransa'da kaldığı huzurevine dönen Lucile Randon, 11 Şubat'ta 117'nci yaşına girecek.

20 Minutes'in haberine göre; Fransa'da yaşayan 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, 16 Ocak'ta koronavirüse yakalandı.

"Avrupa'nın en yaşlı insanı" unvanına sahip olan Randon'da hiçbir belirti görülmediği, virüsü atlatarak sağlığına kavuştuğu belirtildi.

117. YAŞINI KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR

Kaldığı huzurevine dönen Randon'ın, 11 Şubat'ta 117'nci yaşına gireceği öğrenildi.

Huzurevi yönetimi ise Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenleme kararı aldı.