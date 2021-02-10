Euro
8.561
-0.12%
Dolar
7.0636
-0.07%
Altın
417.99
0.18%
Borsa
1.545
0.07%
Bitcoin
327.492
1.05%
EXEN Coin
16.99
6.85%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Avrupa'nın en yaşlı insanı, koronavirüsü atlattı

    Virüsü yenerek Fransa'da kaldığı huzurevine dönen Lucile Randon, 11 Şubat'ta 117'nci yaşına girecek.
    • AA
    • 10.02.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa'nın en yaşlı insanı, koronavirüsü atlattı

    20 Minutes'in haberine göre; Fransa'da yaşayan 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, 16 Ocak'ta koronavirüse yakalandı.

    "Avrupa'nın en yaşlı insanı" unvanına sahip olan Randon'da hiçbir belirti görülmediği, virüsü atlatarak sağlığına kavuştuğu belirtildi.

    117. YAŞINI KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR

    Kaldığı huzurevine dönen Randon'ın, 11 Şubat'ta 117'nci yaşına gireceği öğrenildi.

    Huzurevi yönetimi ise Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenleme kararı aldı.

    Avrupa nın en yaşlı insanı, koronavirüsü atlattı #1

    Avrupa nın en yaşlı insanı, koronavirüsü atlattı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir