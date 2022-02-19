Avrupa'nın kuzeyinde Eunice fırtınası: 1 ölü 4 yaralı

Eunice Fırtınası İngiltere, Galler, Belçika ve Hollanda'da hayatı olumsuz etkilerken, fırtına nedeniyle İrlanda'da 1, Hollanda'da 3 kişi hayatını kaybederken İngiltere ve Belçika'da yaralananlar oldu.

İngiltere ve İrlanda’da saatlik hızı 122 mile ulaşarak rekor kıran Eunice fırtınası büyük ölçüde hasara neden oldu. Dün geceden bu yana İrlanda’da etkisini gösteren fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, İngiltere’de ise 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

İrlanda’da şiddetli fırtınanın etkisiyle üzerine ağaç devrilerek hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir belediye görevlisi olduğu açıklandı. Ayrıca İngiltere’nin güneybatısındaki Bradford-on Avon’da devrilen bir ağaca çarpan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

150 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere ve Birleşik Krallığa bağlı Galler’de şu ana kadar 152 binden fazla ev ve işyerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ülke genelinde ulaşımın aksamasına neden olan Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere’nin Cornwall gibi güneybatısındaki bazı bölgelerinde cenaze törenleri iptal edildi. Ayrıca bugün gerçekleşmesi beklenen İngiliz ligindeki bazı futbol maçları da iptal edildi. İrlanda’da ise 80 bin elektrik kesintisinin meydana geldiği açıklandı.

Avrupa'nın kuzeyinde Eunice fırtınası - VİDEO

"LÜTFEN EVİNİZDE KALIN"

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Londra’da bulunan vatandaşların mutlaka evlerinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bugün itibari ile Londra genelinde kırmızı alarm ilan edildi. Eunice fırtınası hayatımıza ciddi anlamda risk oluşturabilir. Lütfen evlerinizde kalın ve acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden dışarı çıkmayın” dedi.

LONDRA İTFAİYESİ ACİL DURUM İLAN ETTİ

İngiltere’nin başkenti Londra’daki itfaiye teşkilatı, Eunice fırtınası nedeniyle "acil durum" ilan etti. Londra İtfaiyesi yaptığı açıklamada, "Eunice fırtınası nedeniyle ve acil servis çağrılarındaki yoğunluk nedeniyle acil durum ilan ettik. İtfaiyeciler hala topluluklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Eugine fırtınası nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verilirken tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi. Yetkililer fırtınanın hayati tehlikeye sebep olma risklerine karşı insanları uyararak seyahat etmemeleri gerektiğini söyledi.

BELÇİKA

İngiltere'yi etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Belçika'da da hayatı olumsuz etkilerken fırtına nedeniyle yaralananlar oldu.

Sabah saatlerinde Belçika'da, fırtına hızının saatte 150 kilometreye ulaşması beklenen bölgelerde turuncu alarm ilan edildi.

Eunice Fırtınası'nın en fazla öğleden sonra etkili olacağı belirtilerek insanlara evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Bazı bölgelerde eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi, parklar ve ormanlara girişler kapatıldı.

Fırtınadan toplu taşıma ve hava trafiği de olumsuz etkilendi.

Farklı kentlerde ağaçların ve çatıların devrilmesiyle birçok kişi yaralandı, arabalar ve binalar hasar gördü.

Fırtınanın gece ve gelecek birkaç gün etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

HOLLANDA'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hollanda’da da Eunice Fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, başkent Amsterdam ve çevresinde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün ülkeye ulaşan Eunice fırtınası nedeniyle ülkenin kuzey ve sahil kısmında kırmızı alarm, diğer bölgelerde ise turuncu alarm verildiğini duyurdu.

HIZI SAATTE 130 KİLOMETRE

Saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve çok sayıda uçuşta seferler iptal edildi.

Çok sayıda okul tatil edilirken, bazı işyerleri uzaktan çalışmaya geçti ve profesyonel spor müsabakaları ertelendi.

Fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı şehirlerde ağaçlar, direkler ile çatılar, yol kenarlarına ve arabaların üzerine devrildi.

Ülke genelinde birçok bölgede şiddetli fırtına binalarda ve araçlarda hasara neden oldu.

Birçok yerde kamyonların devrilmesi nedeniyle otoyollar trafiğe kapatıldı.

Başkent Amsterdam ve çevresinde üzerine ağaç düşen 3 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Ülkede herkesin telefonuna gönderilen, "Hollanda'nın büyük bir bölümünde aşırı hava koşulları var" mesajı ile "Evde kalın" çağrısı yapıldı.

Mesajda, çok sayıda hasar ihbarı nedeniyle acil çağrı merkezine aşırı yüklenme olduğu için halkın sadece hayati tehlike arz eden durumlarda 112'yi aramaları istendi.

Yerel medyada çıkan haberde ise, ADO Den Haag futbol kulübünün Stadyumu'nun çatısının kısmen uçtuğu bildirildi.