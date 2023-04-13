Avrupa'ya yasa dışı geçişlerde artış yaşanıyor Frontex, hangi güzergahtan kimlerin geçtiğine dair verileri paylaştı. Yasa dışı girişlerin yüzde 26 oranında yükseldiği belirtildi.

AA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, kıtaya yönelik artan yasa dışı göçle karşı karşıya kaldı.

Bu duruma ilişkin veriler, Polonya merkezli AB sınır koruma ajansı Frontex tarafından paylaşıldı.

Frontex'e göre, AB ülkelerine yasa dışı girişler, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi.

2016'dan bu yana en yüksek seviyede

Sınırlardan yasa dışı girenlerin sayısının, 2022'de 330 bine yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı anımsatıldı.

En çok kullanılan güzergah Orta Akdeniz

Bu yılın ilk üç ayında girişlerde en çok kullanılan güzergah Orta Akdeniz oldu. Bu rotadan 27 bin 651 kişi AB ülkelerine girdi.

Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 305'lik artış olarak kayıtlara geçti.

Fildişi Sahili, Gine ve Pakistan vatandaşları ilk sırada

Orta Akdeniz rotasından en çok yasa dışı geçenler Fildişi Sahili, Gine ve Pakistan vatandaşları oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar'dan girenlerin sayısı ise yüzde 22 azalarak 14 bin 858'e düştü. Bu güzergahı en çok Suriyeliler ve Afganlar kullandı.

Yüzde 26 arttı

Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı da yüzde 8 azalarak 6 bin 11 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını da en çok kullananlar Suriyeliler, Filistinliler ve Afganlar oldu.

Frontex, AB ülkelerine yasa dışı girişlerin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 54 bine yükseldiğini kaydetti.