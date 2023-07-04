Avrupa’ya yasa dışı göçmen kaçıran çete çökertildi: 15 gözaltı İspanya polisinin liderliğinde Europol, Norveç, Fransa ve Almanya güvenlik güçlerinin destek verdiği operasyonda Avrupa'ya yas adışı yollarla kaçak göçmen kaçıran 15 kişi gözaltına alındı.

DHA

Dünyanın en büyük sorunları arasında düzensiz göçmen var.

Ülkelerin iç huzurunu bozan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

İspanya polisinin liderliğinde yürütülen uluslararası operasyonla Avrupa’ya yasa dışı göçmen, uyuşturucu madde ve silah kaçıran çeteye operasyon düzenlendi.

Europol, Norveç, Fransa ve Almanya güvenlik güçlerinin destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Kişi başı 7 bin euro ile 20 bin euro arası ücret alındı

Europol’den yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana aktif olduğu tahmin edilen çetenin, sofistike teknolojik araçları kullanarak Avrupa’ya yasa dışı göçmen, uyuşturucu ve silah soktuğu ifade edildi.

Europol çetenin uydu telefonları, konum belirlemeye yarayan GPS cihazları, hız botları gibi cihazlarla çalıştığını vurgulayıp yasadışı göçmenler için kişi başına 7 bin euro ile 20 bin euro arasında değişen ücret aldıklarını belirtti.

"Kıyı boyunca birçok gizli noktaya fiziksel ve video gözetimi yerleştirildi"

Suriyeli bir kişinin liderliğinde çalışan çetenin, insan kaçakçılığında ‘VIP hizmet’ seçeneği de sunduğunu ifade eden Europol, çetenin çalışması hakkında şu ifadelere yer verdi: