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    Avrupa'yı daha soğuk bir kış bekliyor

    Son tahminler, zorlu bir kış mevsiminin kıtayı etkisi altına alacağını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:38
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    Avrupa'yı daha soğuk bir kış bekliyor

    Avrupa ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz akışını kesmesinden sonra yaşanan enerji krizini çözmeye çalışıyor.

    Tahminler, kıtanın daha soğuk bir kış geçirebileceğini söylüyor.

    Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) Direktörü Florence Rabier, kasım ve aralık için erken göstergelerin Batı Avrupa üzerinde yüksek bir baskı dönemine işaret ettiğini söyledi.

    Daha soğuk hava beklentisi

    Bunun da muhtemelen beraberinde daha soğuk hava, daha az rüzgar ve yağış getireceği, yenilenebilir enerji üretimini azaltacağı belirtiliyor.

    Financial Times'a konuşan Rabier, "Eğer bu modele sahip olursak, o zaman enerji oldukça talepkâr olur çünkü hava biraz daha soğuk olur ve rüzgar gücü için daha az rüzgara ve hidroelektrik için daha az yağışa sahip olursunuz." dedi.

    Kalıcı hale gelebilir

    Atlantik'teki son kasırgaların kısa vadede daha ılıman, yağışlı ve rüzgarlı havalara neden olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde daha soğuk havanın, kalıcı hale gelebileceği tahmin ediliyor.

    "Avrupa kırılgan durumda"

    Avrupa'nın, tarihin en sıcak yazlarından birini yaşadığı için halihazırda kırılgan bir durumda olduğuna dikkati çeken Rabier, kıtanın elektrik üretiminde rüzgar ve hidro enerjinin payının, bu yaz daha sıcak ve daha kuru hava nedeniyle düştüğünü dile getirdi.

    Avrupa yı daha soğuk bir kış bekliyor #1


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