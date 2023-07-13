Avrupa’yı Kerberos sıcağı vurdu! Kırmızı alarm verildi Avrupa Birliği Uzay Ajansı (ESA), Kerberos sıcak hava dalgasının Avrupa’nın güneyinde etkili olacağını açıkladı. ESA, pek çok bölgede 48°C hava sıcaklıklarının görüleceğini belirtti.

DHA

'El Nino' hava olayına bağlı olarak gelişen meteorolojik koşullar tüm dünyayı kıskacı altına almış durumda.

Uzmanlar 'El Nino'nun etkisi olarak ekstrem hava olaylarının yaşanmasının çok normal olduğunu ifade ederken, tüm dünyadan rekor üzerine rekor sıcaklık haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak 'Kerberos' sıcak hava dalgası alarmı verildi.

Avrupa ve Kuzey Afrika’yı vuran Kerberos sıcakları bazı noktalarda rekor seviyeye çıkabilir.

Türkiye riskli konumda

Aşırı sıcaklık rekorlarının kırılabileceği ülkeler arasında Türkiye’de var.

ESA, bugün Avrupa’nın özellikle güneyinde etkili olacak aşırı sıcakların, Temmuz ayında da devam edeceğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

Güneyden gelen Kerberos (adını Dante'nin Inferno'daki canavardan almıştır) adlı bir antisiklon - yüksek basınç alanı - İtalya'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 40°C'nin üzerine çıkmasına neden olacak.

"Arazi yüzeyi havadan daha sıcaktır"

ESA, Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklığın 11 Ağustos 2021'de Sicilya'nın Floridia kasabasında 48.8°C olarak ölçüldüğünü belirterek gelecek günlerde bu rekorun kırılabileceğini öngördü.

ESA uydu ile Dünya'dan yayılan gerçek enerji miktarını ölçerek arazi yüzeyi sıcaklığını elde ettiklerini ifade ederek arazi yüzeyi sıcaklığının hava sıcaklığından daha fazla olduğunu belirtti.

Bilim insanlarının arazi yüzeyi sıcaklıklarını baz aldıklarını belirten ESA, bu hafta sonunda İspanya’da hava sıcaklıklarının bile 44 dereceye ulaşmasının beklendiğini ve ‘arazi yüzeyi sıcaklıklarının’ İtalya'nın Roma kentinde 46°C'ye ulaşırken, İspanya'nın Madrid ve Sevilla kentlerinde sırasıyla 46 ve 47°C'ye ulaştığını kaydetti.

Daha fazla rekor kırılması bekleniyor

ESA halihazırda bir iki hava sıcaklığı rekorunun şimdiden kırıldığını vurgulayarak şunlar kaydedildi:

Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor.

Geçen yaz 60 bin kişi öldü

ESA, son yapılan bir bilimsel çalışmaya göre Avrupa’da geçen yaz 60 binden fazla kişinin sıcak hava sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtip sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı.