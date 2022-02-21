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    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını pandeminin başından bu yana kapalı tutan Avustralya, aşılama yapanlara yasakları kaldırdı.
    • REUTERS
    • 21.02.2022 - 17:43
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    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı

    Dünyayı saran koronavirüse karşı en sert tedbirlerin alındığı ülkelerden biri de Avustralya oldu.

    İki yıl boyunca kapılarını kapalı tutan Avustralya'da turizm ve konaklama sektörleri koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sert bir darbe aldıktan sonra yeniden inşa edilmeye çalışılıyor.

    Ülkenin en büyük şehri olan Sidney'de 27 iniş de dahil olmak üzere gün boyunca 50'den fazla uluslararası uçuş gerçekleşecek.

    "HEYECAN VERİCİ BİR GÜN"

    Başbakan Scott Morrison, geliri büyük ölçüde turizme dayanan ada eyaleti Tazmanya'da gazetecilere verdiği demeçte, "Salgının başlangıcında o sınırı ilk kapattığım günden beri uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğim çok heyecan verici bir gün" dedi.

    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı #1

    DUYGUSAL ANLAR DA YAŞANDI

    2 yılın ardından kapılarını açan Avustralya'da duygusal sahneler de yaşandı.

    ABD'nin Kentucky eyaletinden kızını görmek için seyahat eden Cindy Moss, "Onu uzun zamandır görmüyorum ve buraya gelebilmek çok büyük bir şeydi. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı #2

    2020 YILININ MART AYINDA KAPATTILAR

    İlk koronavirüs vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında, ülke sınırları Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı.

    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı #3

    SIKI TEDBİRLER UYGULANIYOR

    Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.

    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı #4

    Avustralya, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı #5


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