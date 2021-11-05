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    Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı

    Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı.
    • AA
    • 05.11.2021 - 18:14
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    Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı

    Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını bildirdi.

    4 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALDIKLARINI DUYURDU

    Defence Blog'un haberine göre, RAAF'ın Twitter paylaşımında, "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri." ifadesine yer verildi.

    Gelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018'de Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.

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