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    Avustralya açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem

    Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 19.05.2022 - 23:20
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 00:00
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    Avustralya açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

    Tsunami uyarısı yapıldı

    Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

    Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

    Söz konusu uyarı yerel saatle 22.00’da kaldırıldı.

    Macquarie Adası, Tazmanya’nın bin 600 kilometre güneydoğusunda, Yeni Zelanda ile Antarktika’nın neredeyse tam ortasında yer alıyor.

    Avustralya açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem #1


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