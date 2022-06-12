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Avustralya, Fransa'ya tazminat ödeyecek
- 12.06.2022 - 06:46
Geçen yıl Eylül ayında Avustralya, ortak denizaltı inşa etmek üzere Fransa'yla imzaladığı 35 milyar euroluk anlaşmadan çekilmişti.
İngiltere ve ABD ile anlaştı
Onun yerine İngiltere ve ABD ile AUKUS adı verilen bir anlaşma imzalayarak bu iki ülkeden nükleer denizaltı teknolojisi satın alma üretme anlaşması imzalamıştı.
BBC Türkçe'nin haberine göre Fransız yetkililer, üç ülke arasındaki AUKUS görüşmelerinin kendilerinden habersiz yürütüldüğünü ve Avustralya'nın anlaşmadan son anda çekildiğini söylemiş; sert tepki göstermişti.
Avustralya 555 milyon euro tazminat ödeyecek
Paris, bu ülkelerden büyükelçilerini de geçici olarak çekmişti. Krizin ardından yaklaşık 9 ay sonra imzalanan 555 milyon euro değerindeki tazminat anlaşması, AB ile Avustralya arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinin de önünü tıkayan bu krizin üzerine bir çizgi çekmiş oldu.