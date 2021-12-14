Avustralya, her yıl 100 milyon doz mRNA aşısı üretmeyi hedefliyor

Başbakan Morrison, halkı diğer birçok bulaşıcı hastalığa karşı da korumak için aşıyı üretecek tesislere sahip olmak istediklerini söyledi.

Avustralya ile ABD’li ilaç şirketi Moderna arasında anlaşma sağlandı.

Anlaşmayı, Avustralya Başbakanı Scott Morrison duyurdu.

YILDA 100 MİLYON DOZ

Morrison, ülkeyi gelecekteki salgınlara karşı korumak amacıyla Moderna ile yılda 100 milyon doz mRNA aşısı üreteceklerini açıkladı.

Başbakanlığın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Morrison, Avustralya Federal Hükümeti, Victoria Eyalet Hükümeti ve Moderna’nın ortak girişimiyle 2024 yılından itibaren her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek tesislerin, Victoria eyaletinde inşa edileceğini duyurdu.

"ÜRETİM TESİSİNE SAHİP OLMAK İSTEDİK"

mRNA aşılarının salgın sürecinde dünyadaki en büyük bilimsel keşif olduğunun kanıtlandığını belirten Başbakan Morrison, "Bu yüzden Avustralyalıları güvende tutmak ve sağlıklarını sadece Kovid-19’a karşı değil, diğer birçok bulaşıcı hastalığa karşı da korumak için bunu yapacak (aşıyı üretecek) üretim tesisine sahip olmak istedik.’’ ifadelerini kullandı.

"SADECE AŞI GELİŞTİRMEYLE İLGİLİ DEĞİL"

Tesislerin kurulması için eyaletlerinin seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Victoria Eyaleti Başbakan Yardımcısı James Merlino da "Bu, sadece aşı geliştirmeleriyle ilgili değil, şu anda koronavirüsün varyantları olsun, geleceğin pandemileri olsun, bunun ötesinde kanser tedavisi, nadir hastalıkların tedavisinde faydalı bir tesis olacak." şeklinde konuştu.

Moderna tesisleri faaliyete geçtiğinde üretilecek aşılar, ülkenin ilaç düzenleme kurumu Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi tarafından denetlenip onaylandıkça toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI

Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Victoria eyaletinde 6, Yeni Güney Galler eyaletinde bir kişinin daha koronavirüsten ölmesiyle ülkedeki can kaybı 2 bin 113’e yükseldi.

Son 24 saatte 1997 kişiye koronavirüs teşhisi konulan Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana virüse yakalananların sayısı da 232 bin 745’e çıktı.

Halen 16 bin 543 aktif vakanın bulunduğu ülkede koronavirüs aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 83,2, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 93,3.