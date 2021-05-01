Avustralya, Hindistan’dan ülkeye girişi yasakladı

Hindistan türünün yayılmasının önüne geçmek amacı ile Avustralya, Hindistan’dan dönüş yapacak vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı. Yasağı delenlere 5 yıl hapis cezası verileceği açıklandı.

Artan koronavirüs vakaları nedeni ile zor güneler geçiren Hindistan’da toplam vaka sayısı 400 bini aştı.

Hindistan türü ile mücadele kapsamında, Avustralya yeni bir karar aldı.

Alınan yeni karara göre Hindistan’dan dönecek Avustralyalıların ülkeye giriş yapması geçici olarak yasaklandı.

Kararın pazartesi günü yürürlüğe gireceği ve 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

ÖNLEM ALINDI

14 gün boyunca sürecek yasağı delecek olanlara karşı önlem alındı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, yasağı ihlal edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

“KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR”

Hunti şu ifadeleri kullandı:

“Avustralya halk sağlığının ve karantina sistemlerinin bütünlüğünün korunması ve karantina tesislerindeki koronavirüs vakalarının sayısının yönetilebilir bir düzeye indirilmesi kritik önem taşıyor.”





910 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Avustralya’da şu ana kadar toplam 29 bin 813 korona virüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 910 olarak açıklandı.