Avustralya ile Güney Kore, 720 milyon dolarlık savunma anlaşması imzaladı

Avustralya ile Güney Kore, 720 milyon dolarlık savunma anlaşması imzaladı

Başbakan Morrison, Güney Kore'nin savunma alanında önemli bir ortak olduğunu söyledi. Morrison, bu ülke ile yaptıkları anlaşmayı duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, resmi temaslarda bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü.

Morrison, iki ülke arasında savunma anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

İKİ ÜLKEDEN SAVUNMA ANLAŞMASI

Anlaşmanın imzalanmasını başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında duyuran Morrison, bir milyar Avustralya doları (yaklaşık 720 milyon dolar) tutarındaki anlaşma kapsamında Victoria eyaletinin Geelong bölgesinde zırhlı araç üretim merkezi kurulacağını söyledi.

"GÜNEY KORE ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Kundağı motorlu obüs topları, mühimmat tedarik araçları ve radarların üretileceği tesislerin Avustralya savunma sanayisinin önemli bir bölümünü oluşturacağını belirten Morrison, "Kore Cumhuriyeti ile kapsamlı stratejik ortaklığımız, savunma ve güvenlik iş birliğine bağlılığımızı desteklemektedir. Hem güvenlik düzenlemelerimizde hem de savunma kapasitemizin inşasındaki yolculuğumuzda Güney Kore, önemli bir ortaktır." ifadelerini kullandı.

"UYUMLU BİR İLİŞKİ İSTİYORUZ"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da ülkesinin jeopolitik görünümü söz konusu olduğunda Avustralya ile benzer değerlere sahip bulunduğunu ancak özellikle Kuzey Kore ile barışı sürdürme konusunda Çin ile ilişkilerinin önem taşıdığını söyledi.

Moon, "Bu nedenle Güney Kore, ABD ve ayrıca Çin ile kararlı ittifaka odaklandı. Uyumlu bir ilişki istiyoruz." şeklinde konuştu.

"BÖLGEMİZİ GÜVENDE TUTMAYA KARARLIYIZ"

Anlaşmayı Avustralya'nın Hint-Pasifik'teki ateş gücü ve güvenliğine destek olarak tanımlayan Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton da ‘‘Bu anlaşma, Avustralya ordusunu modernize edecek, şimdi ve gelecekte yetenek avantajını sürdürmeye devam etmesini sağlayacak birkaç projeden biridir. Hızla değişen küresel bir ortamda çıkarlarımızı korurken bölgemizi güvende tutmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TESİSLERİN İNŞAATI GELECEK YIL BAŞLAYACAK

Güney Koreli savunma şirketi Hanwha tarafından kurulacak tesislerin inşaatına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Koronavirüs salgının başlamasından bu yana Avustralya’yı ziyaret eden ilk lider olan Moon, 15 Aralık'a kadar temaslarını sürdürecek.

SON 3 AYDA 4 ANLAŞMA

Avustralya, savunma anlaşmalarının ilkine 15 Eylül’de ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı yapımına imkan sağlayan "AUKUS" güvenlik ortaklığı anlaşmasını imzalayarak başladı.

Fransız Naval Group ile 2016’da imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 64,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi 16 Eylül'de iptal eden Avustralya, Paris yönetiminin yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Sözleşmenin iptalini ihanet olarak değerlendiren Fransa ile Avustralya arasında kriz yaşanırken Fransa, AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti. ​​​​​​

DÖRTLÜ İTTİFAK

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD, Hindistan, Japonya ile kurdukları Quad inisiyatifinin Washington'daki ilk yüz yüze toplantısının ardından 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinde "Çin'i dengelemeye" yönelik bir oluşum olarak bilinen Dörtlü (Quad) ittifakı, "büyük bir ortaklık" olarak nitelendirerek ikinci adımı attı.

Avustralya hükümeti 10 Aralık 2021’de, 2007 yılından bu yana kullandığı Avrupa yapımı 47 adet çok fonksiyonlu "Taipan" helikopterinin yerine ABD yapımı "Black Hawk" tipi helikopterleri alacağını açıklayarak savunma sanayisinde önemli adımlar atmaya devam etti.

AVUSTRALYA ORDUSU MODERNİZE EDİLECEK

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, "Black Hawk" tipi helikopterleri uçurmanın daha ucuz olduğunu belirterek, "Taipan" tipi helikopterlerin uçmaya elverişsiz olduğunu kanıtlayan 9 örnek olay yaşadıklarını kaydetti.

Güney Kore ile imzalanan yeni sözleşmenin Avustralya ordusunu modernize etmeye yardımcı olacağını vurgulayan Dutton, Avustralya hükümetinin bölgeyi güvende tutmaya kararlı olduğunu söyledi ve gelecekte savunma alanında yeni anlaşmaların yapılabileceği sinyalini verdi.