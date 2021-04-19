Avustralya ile Yeni Zelanda arasında turizm tekrar canlandı

Salgına karşı çok sert müdahale eden ve vaka ile ölüm sayılarını düşürerek normalleşmeye başlayan Avustralya ile Yeni Zelanda'da koronavirüsü bitirmenin sevinci yaşanıyor.

Koronavirüs salgınının başladığı günlerden beri çok sıkı önlemler alarak ülkeyi kapatan ve sınırlardan yabancı ziyaretçi geçişini çok sıkı bir şekilde önleyen Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki turizm ve seyahat yeniden başladı.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Aylar sonra gönül rahatlığıyla başka bir ülkeye giden Yeni Zelandalı turistler, Avustralya’daki Sydney Havalimanı’nda arkadaşları ve yakınlarıyla sonunda kavuştu.

Fotoğraflarda sosyal mesafe ve maske olmadan gönül rahatlığıyla birbirine sarılan akraba ve arkadaşların görüntüsü, uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

“SEYAHAT BALONU”

İki ülke bir süre önce “seyahat balonu” yaratacaklarını ve çok gevşek kurallarla seyahat edilebileceğini açıklamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Adern, Wellington’da yaptığı açıklamada, “Bu seyahat balonu Yeni Zelanda’nın dünya ile tekrar bağ kurması için çok önemli bir adım. Hepimiz şu an çok gururluyuz.” dedi.

İKİ ÜLKE DE SINIRLARINI KAPATTI

Sydney Havalimanı’na iniş yapan ilk yolculardan Michelle Rafferty, “Daha önce bu kadar heyecanlandığımı ve bir şeyi bu kadar iple çektiğimi hatırlamıyorum. Aslında pek plan yapmadım çünkü buraya gelip gelemeyeceğimden emin değildim.” dedi.

YENİ ZELANDA’DA SADECE 26 İNSAN ÖLDÜ

Avustralya’da salgının başladığı günden beri sadece 29 bin 500 vaka tespit edilirken, 910 insan da yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda’da ise 2 bin 200 vaka tespit edilirken, 26 insan koronaya yenik düştü.