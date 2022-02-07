Avustralya, tam aşılılar için sınırlarını açıyor

Başbakan Scott Morrison, 21 Şubat tarihini işaret ederek ülke sınırlarının tam aşılanmış kişilere açılacağını bildirdi.

Avustralya'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetiliyor…

Basına açıklama yapan Başbakan Scott Morrison, 21 Şubat’tan itibaren ülke sınırlarının tam aşılanmış kişiler için açılacağını duyurdu.

Morrison yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Avustralya'ya sınırları kapatma kararı almamızın üzerinden neredeyse 2 yıl geçti, Kabine Ulusal Güvenlik Komitesi, bu yıl 21 Şubat'ta Avustralya'nın sınırlarını kalan tüm vize sahiplerine yeniden açmasına karar verdi. Durum şu ki, Avustralya'ya gelmek için çift aşılı olmanız gerekiyor. Kural bu. Herkesin uyması beklenir.”

ÜLKEYE GİRİŞLERDE AŞI KANITI VURGUSU

Avustralya Açık’a katılmak üzere Avustralya’ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti. Morrison, Djokovic olayına atıfta bulunarak, “Yılın başındaki olaylar, dünyadaki herkese Avustralya'ya girmek için aşı kanıtı gerekli olduğuna dair çok açık bir mesaj göndermeliydi.” ifadelerini kullandı.

HASTANEYE YATIŞLARDA YÜZDE 23’LÜK DÜŞÜŞ

Avustralya Başbakanlık sitesinde konuya dair yayınlanan açıklamada ise ülke sağlık sisteminin, son Omicron dalgası da dahil olmak üzere pandemi boyunca ‘dayanıklılığını’ gösterdiği ifade edilerek, “Covid nedeniyle hastaneye yatışlarda son zamanlarda yüzde 23’lük düşüş de dahil olmak üzere iyiye giden sağlık koşullarıyla birlikte Kabine Ulusal Güvenlik Komitesi (NSC) bugün Avustralya'nın uluslararası sınırının aşamalı olarak yeniden açılması konusunda daha fazla ilerlemeye hazır olduğunu kabul etti.” denildi.

AŞI OLMAYANLARIN DURUMU

Bu değişikliklerle birlikte ekonomik iyileşmenin güvence altına alınmaya devam edileceği belirtilirken, tam aşılanmamış vize sahiplerinin ise Avustralya'ya girebilmesi için ‘geçerli bir seyahat muafiyetine’ ihtiyaç duyacakları, ayrıca eyalet ve bölge karantina kuralarına tabi olacakları bildirildi.

DJOKOVİC'İN VİZESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Novak Djokovic’in, Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti. Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic’in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı’nın vize iptal kararı bozuldu. Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic’in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti.

Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların ‘insani hata’ olduğunu ifade etti.

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti. Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi’ne başvurdu.

Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic’in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya’dan ayrıldı.