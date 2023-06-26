Avustralya, Ukrayna'ya 74 milyon dolarlık yardım gönderecek Başbakan Albanese, toplam 70 askeri aracı Kiev'e sevk edeceklerini söyledi. Yardımın, Wagner ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

AA

Ukrayna'ya Batı'dan olduğu kadar Doğu'dan da askeri destekler yapılıyor.

Avustralya, Kiev yönetimine sağlayacağı ilave yardımın tutarını açıkladı.

Başbakan Anthony Albanese, 28'i zırhlı, toplam 70 askeri aracı Ukrayna'ya göndereceklerini söyledi.

Wagner'in isyanıyla ilgili değil

Ukrayna'ya sağlanacak yaklaşık 74 milyon dolarlık ek askeri yardımın, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ilgili olmadığını vurgulayan Albanese, ülkesinin Ukrayna'ya yaklaşık 4 ayda bir ek yardımda bulunduğunu belirtti.

Albanese, ülkedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kiev'e 6,7 milyon dolar sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Ukrayna'ya destek mesajı

Savunma Bakanı Richard Marles da hükümetin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu paketle Avustralya, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 527 milyon dolar yardım yapmış oldu.

"Putin için felaket"

Başbakan Albanese, Wagner'in Rus yönetimine isyanını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "felaket" olarak nitelendirmişti.

Albanese, "Putin'in yapabileceği en iyi şey bu yasa dışı işgalden çekilmek, uluslararası hukuka ve Ukrayna'nın egemenliğine saygı duymak." demişti.