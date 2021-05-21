Avustralya, Uzay Filosu kuracak

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hupfeld, filonun 2022 yılı başlarında kurulacağını bildirdi.

ABD'nin Uzay Kuvvetleri'ni kurmasının ardından bir hamle de Avustralya'dan geldi.

Avustralya, 2022 yılı başlarında Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde Uzay Filosu kuracak.

2022 YILI BAŞLARINDA KURULACAK

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mel Hupfeld, yaptığı açıklamada, savunma kuvvetlerinin "tartışmalı bir saha olarak uzayda doğrudan sonuçlara katkıda bulunması gerektiğini" belirtti.

Hupfeld, 2022 yılı başlarında kurulacak filoda savunma kuvvetlerinin her alanından personelin istihdam edileceğini kaydetti.