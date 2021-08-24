Avustralya ve Yeni Zelanda, Afganistan’dan 650 tahliye daha gerçekleştirdi

Avustralya ve Yeni Zelanda, Afganistan’dan 650 tahliye daha gerçekleştirdi

Başbakan Scott Morrison, Avustralya ve Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçaklarla, 650 kişinin daha Afganistan’dan tahliye edildiğini söyledi.

Afganistan’da, Taliban’ın başkent Kabil’e girmesi ile yeni bir dönem başladı.

Vatandaşlar ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etti.

Yüzbinlerce kişinin yığılması ile havalimanında izdihamlar oluştu. Birçok Afgan, farklı ülkelerin uçakları ile başka bölgelere tahliye edildi.

Avustralya da Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından, Kabil'den ayrılmak isteyenleri tahliye etmek için harekete geçti.

“1600’DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ”

Tahliye kapsamında Afganistan’daki Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar vize sahibi Afgan vatandaşları ve diğer yabancı vatandaşlar dahil 1600'den fazla kişi Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından tahliye edildi.

Tahliyelere ilişkin Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un Kanal 9 televizyonuna yaptığı son açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan Avustralya ve Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçaklarla 650 kişinin daha tahliye edildiği ifade edildi.

Morrison, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan durumu tahmin edilemez olduğunu belirterek Avustralya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakların 4, Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait uçağın ise tek uçuşuyla Afganistan’dan 650 kişinin daha kurtarıldığını açıkladı.

“ERTESİ GÜN İNSANLARI BAŞKA BİR UÇAĞA BİNDİREMEYECEKMİŞİZ GİBİ GİDİYORUZ”

Kurtarma operasyonun Avustralya'nın şimdiye kadar yapılan en büyük operasyonu olduğunu söyleyen Morrison, Taliban’ın Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nı kapatma ihtimali göz önüne alındığından, her uçuşun son sefer olabileceği varsayımına göre hareket ettiklerini vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Ertesi gün insanları başka bir uçağa bindiremeyecekmişiz gibi gidiyoruz, bu yüzden her uçuşu mümkün olduğunca başarılı hale getirmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu işi sahada yapan insanlar gerçek kahramanlar, merhametli kahramanlar.’’





ASKERLERİ TEMMUZDA TAMAMEN ÇEKTİ

Avustralya, Afganistan’daki büyükelçiliğini mayısta kapattı.

11 Temmuz’da ise askerlerini ülkeden tamamen çekti. Yeni Zelanda ise yaklaşık 20 yıl Afganistan’da görev yapan askeri birliklerini mayıs öncesinde çekmişti.

41 AVUSTRALYA ASKERİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANDI

Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmış, bu milyarlarca dolara mal olmakla kalmamış, 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.