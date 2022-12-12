Avustralya’da 2’si polis 3 kişi öldürüldü

Kayıp ihbarı yapılan bölgeye polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda 2’si polis olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırganları arıyor.

Avustralya’nın Queensland eyaleti polisi, kayıp ihbarı üzerine kırsal bir bölge olan Wieambilla’ya gitti.

Burada polis ekiplerine ateş açıldı.

2’si polis 3 kişi öldü

Saldırıda, 2’si polis biri sivil olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya medyası, saldırganların arandığını duyurdu.

Acil durum ilan edildi

DHA’nın haberine göre Queensland polisi, Wieambilla bölgesinde acil durum ilan etti.

Polisten yapılan açıklamada, “Polis, Wieambilla'da devam eden bir olayla ilgili olarak Kamu Güvenliğini Koruma Yasası (PSPA) kapsamında acil durum ilan etti. Tesiste çok sayıda polis ekibi görev yapmaktadır. Bölgede yaşayanlar bir sonraki duyuruya kadar kapalı alanlarda kalmalıdır. Sürücülere ve yayalara bölgeden uzak durmaları tavsiye edilir.” denildi.

Albanese’den taziye mesajı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların korkunç olduğunu belirterek, taziyelerini iletti.

Albanese, “Wieambilla'da korkunç haberler alıyoruz ve görev başında hayatını kaybeden Queensland Polis memurlarının aileleri, arkadaşları için yürek burkan bir gün yaşanıyor. Bu gece yas tutan herkese başsağlığı diliyorum. Avustralya sizinle birlikte yas tutuyor.” dedi.