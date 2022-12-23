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    Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi

    Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, ulusal miras listesinde bulunan Koonalda Mağarası'ndaki 30 bin yıllık kaya sanatı, kimliği belirsiz kişilerce yok edildi.
    • 23.12.2022 - 00:01
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    Avustralya'da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi

    Güney Avustralya Başsavcısı ve Aborjin İşleri Bakanı Kyam Maher, Nullarbor Ovası'nda, tarihi alan etrafındaki tel örgüleri aşan kimliği belirsiz kişilerin, Koonalda Mağarası'na girdiğini açıkladı.

    30 bin yıllık sanat eserinin üzerine yazı kazıdılar

    Maher, yerli halklardan Mirning'lerin bölgedeki varlığının en eski kanıtlarından biri olduğuna işaret ettiği, 30 bin yıllık sanat eserinin üstüne "şimdi bakma, sadece ölüm mağarası" yazısının kazındığını kaydetti.

    Olayın kasıtlı olduğunu düşündüklerini vurgulayan Maher, soruşturma başlatıldığını ve sorumluların tespit edilmesi halinde haklarında işlem başlatılacağını belirtti.

    Avustralya da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi #1

    Arkeologlar "trajik bir kayıp" diyor

    AA'nın haberine göre Maher ayrıca, eyalet hükümetine de tarihi eserlerin bulunduğu alanların daha iyi korunması çağrısında bulundu.

    Arkeologlar ise olayı tarihi açıdan "trajik bir kayıp" olarak değerlendirirken, sanat eserine verilen zararın ise geri döndürülemez olduğu bilgisini paylaştı.

    Avustralya da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi #2

    Suçlular hapis ya da para cezası alacak

    Söz konusu kişilere 6 aya kadar hapis cezası ya da 10 bin dolar para cezası verilebileceği ifade ediliyor.

    Avustralya da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi #3

    Avustralya da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi #4

    Avustralya da 30 bin yıllık kaya sanatı yok edildi #5


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