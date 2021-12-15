Avustralya’da 4 yaşındaki çocuk, 1139 dolarlık yemek siparişi verdi

Sidney kentinde yaşayan 4 yaşındaki çocuk, babasının telefonunu kullanarak 1139 Avustralya doları tutarında dondurma ve pasta siparişi verdi.

Avustralya'da, babasının vakit geçirmesi için verdiği cep telefonundaki yiyecek siparişi uygulamasına giren 4 yaşındaki Christian King, ismine özel doğum günü pastası, dondurma ve 1139 Avustralya doları tutarındaki (yaklaşık 12 bin TL) yiyecekleri babasının iş yerine sipariş etti.

Oğlunun yemek dağıtım şirketinden (Uber Eats) sipariş verdiğini söylediğinde ona inanmadığını belirten Kris King, şirket şoföründen aldıkları telefonla durumun değiştiğini söyledi.

“NEREDEYSE KALP KRİZİ GEÇİRİYORDUK”

Kris King, "Önce 139 dolar olduğunu düşündüm. Sonra dikkatlice baktım ve 1139 dolardı. Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk. Aslında bana kendisi için bir doğum günü pastası sipariş ettiğini söyledi ve ben buna da inanmamıştım." ifadelerini kullandı.

“RASTGELE SİPARİŞ VERMEMİŞ”

Oğluna son derece sinirlendiğini aktaran King, şöyle devam etti:

"Rastgele sipariş vermemiş, iki tiramisu tatlısı, iki kek, çikolatalı kütük pasta sipariş etmiş, istediğini seçmiş. Ayrıca sekiz veya dokuz adet 1,5 litrelik kaplarda çilekli, kremalı ve dondurma ısmarlamış. Sadece istediğini sipariş eden küçük arsız bir çocuk."

PARA GERİ ÖDENDİ

Christian'ın doğum gününün ocak ayında olduğunu ancak oğlunun önceden plan yaptığına inanan baba King, "Her gün Uber Eats'ten bir şeyler sipariş ediyoruz ve belli ki bunu her zaman yaptığımızı görmüş ama bunu daha önce hiç yapmamıştı." dedi.

Babasının itfaiyeci olarak çalıştığı ve en son bir sipariş verdiği adres olan Newtown İtfaiye İstasyonu’na teslim edilen malzemeleri alan görevli itfaiyecilerin, ürünlerin bozulmaması için buzdolabına yerleştirdikleri belirtildi. Ailenin Uber Eats firmasıyla iletişime geçerek durumu anlatmasıyla olayın farkına varan firma, sipariş tutarını iade etmeyi kabul etti.

Siparişi "çok sıra dışı" olarak tanımlayan firmadan yapılan açıklamada, "Sipariş yanlış bir şey değildi ama gerçekten bir şeylerin yolunda gitmediği düşündük.’’ ifadelerine yer verildi.