Avustralya’da, 5-11 yaş arası koronavirüs aşısına onay

Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadeleye devam eden Avustralya’da, 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılması onaylandı.

Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilaç kullanımını düzenleyen Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi tarafından da onaylanan BioNTech-Pfizer koronavirüs aşısının, aşıya uygun olan 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara, 10 Ocak’tan itibaren vurulmasına izin verildi.

ATAGI, söz konusu yaş grubundaki çocukların aşılanmasıyla hem kendilerinin hem de ailelerinin hastalıktan korunmuş olacağı tavsiyesinde bulundu.

Özel durumlar haricinde çocuklara aşının 8 hafta arayla iki doz olarak vurulacağını açıkladı. Ebeveynler, bakıcılar ve vasiler aralık ayının sonundan itibaren çocukları için randevu alarak aşıları, aile hekimleri, eczaneler, eyalet ve bölge kliniklerinde yatırabilecekler.

“ANNE VE BABAYA BÜYÜK BİR RAHATLAMA GETİRECEK”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 5 ila 11 yaş arasındaki yaklaşık 2,27 milyon çocuğun aşı olma imkanına sahip olacağını söyledi. Morrison, “Bu, artık çocukları için en iyi olanı seçme şansına sahip olan pek çok anne ve babaya büyük bir rahatlama getirecek." ifadelerini kullandı.

ÇİFT DOZ ORANI YÜZDE 87,6

Çocukların aşılanmasının toplumda bulaşmayı azaltmaya yardımcı olacağını dile getiren Sağlık Bakanı Greg Hunt, "Tüm ebeveynleri çocuklarını kornavirse karşı aşı yaptırmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Ülkede, aşının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 87,6'ya, tek dozunu yaptıranların oranı da yüzde 93,2'ye ulaşmış durumda.

CAN KAYBI 2 BİN 86'YA ÇIKTI

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saate koronavirüsten can kaybı yaşanmazken, Victoria eyaletinde 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle, Avustralya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 86'ya yükseldi.

Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Victoria eyaletinde 1206, Yeni Güney Galler'de 516, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 6, Queensland'da 4 yeni vaka kaydedildi. Resmi verilere göre, koronavirüsün ilk kez 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da, bugüne kadar 225 bin 623 Avustralyalı virüse yakalandı.