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Avustralya'da 500 milyon dolarlık kokain operasyonu

Avustralya'da 500 milyon dolarlık kokain operasyonu Avustralya polisi, ülkeye uyuşturucu sokacağı tespit edilen balıkçı teknesinde 500 milyon dolar değerinde iki tondan fazla kokain ele geçirdi.