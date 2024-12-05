Avustralya'da 500 milyon dolarlık kokain operasyonu

Avustralya polisi ülke tarihinin en büyük kokain operasyonunu gerçekleştirdi.
Kaçakçıların uyuşturucuyu Avustralya'ya sokmak için kullandığı balıkçı teknesi için düğmeye basıldı.
Brisbane açıklarında yakalanan teknede 500 milyon dolar değerinde iki tondan fazla kokain ele geçirildi.
ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU
İkisi çocuk 13 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı.
Şüphelilerden ikisinin tekneyi kullandığı, diğer 11 kişinin sahilde uyuşturucu transferini beklediği bilgisi paylaşıldı.
"Tyrrendor Operasyonu" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında tutuklanan şahıslardan birinin Comanchero Outlaw Motosiklet Kulübü'nün Brisbane şubesinin başkan yardımcısı olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Adalet Bakanlığı'na göre motosiklet çeteleri, kulüplerini uyuşturucu kaçakçılığı için paravan olarak kullanıyor.
Uyuşturucunun kaynağının henüz tespit edilemediği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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