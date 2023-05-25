Avustralya’da 7 katlı bir bina yangında küle döndü

DHA

Dünyanın en şiddetli yangın türlerinden biri, Avustralya’nın Sydney kentinde çıktı.

Surry Hills bölgesinde bulunan 7 katlı bir bina, alevlere teslim oldu.

10’uncu seviye yangın, itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi.

Bölgeye giden ekipler hemen müdahaleye başlarken; bina aldığı hasarla yıkıldı.

Alevler bitişik binaya sıçrarken, ölü veya yaralılar hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Yangına 100’den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi.

İki binanın da tamamen hasar gördüğünü belirten yetkililer, şu bilgileri verdi:

20 itfaiye aracı ve çok sayıda istasyondan 100'den fazla itfaiyeci, Randle Caddesi'nde bulunan iki binadaki yangını söndürmek için çalışmaya devam ediyor. Bu aşamada, etkilenen her iki binanın da boş olduğu düşünülmektedir. İtfaiye ekipleri, konutlar da dahil olmak üzere çevredeki binalara yayılma tehdidi oluşturan daha küçük yangınları da söndürmeye devam ediyor.