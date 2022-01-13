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- Avustralya’da 8 yaşındaki kız çocuğu göz göre göre ölüme sürüklendi
Avustralya’da 8 yaşındaki kız çocuğu göz göre göre ölüme sürüklendi
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 16:54
- Güncelleme : 13.01.2022 - 17:01
Avustralya'da Toowoomba kentinde yaşayan 50 yaşındaki Jason Richard ve 46 yaşındaki eşi Kerrie Elizabeth Struhs’un 8 yaşlarındaki kızları Elizabeth, cuma akşamı ağır bir şekilde hastalandı.
Ancak Struhs çifti, kızlarını hastaneye götürmedi, hatta ambulans bile çağırmadı.
Çift, dindar dostlarını eve çağırarak Elizabeth'i kurtarması için dua etmeyi tercih etti.
CİNAYET VE İŞKENCE İLE SUÇLANIYORLAR
Elizabeth'in, söz konusu ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ve cesedinin ertesi gün ailesinin evinde bulunduğu bildirildi.
Olaya ilişkin açılan soruşturmada anne ve baba Struhs, cinayet, işkence ve yaşamın gerekliliklerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlandı.
AVUKAT DA TUTMADILAR
Çıkarıldıkları duruşmada hiçbir duygu ifadesi göstermeyen ebeveynler, avukat tutma haklarını da kullanmak istemedi.
Görgü tanıkları verdikleri ifadede, Elizabeth'in hayatını kaybettiği gece Struhs ailesinin evinde büyük bir kalabalık gördüklerini, ayrıca yüksek sesli müzik duyduklarını kaydetti.