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    Avustralya’da 8 yaşındaki kız çocuğu göz göre göre ölüme sürüklendi

    Ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulunan küçük kızın ebeveynleri cinayet ve işkence ile suçlanırken, hastalanan çocuk için ambulans çağırmadıkları, dindar arkadaşlarıyla dua ettikleri öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 17:01
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    Avustralya’da 8 yaşındaki kız çocuğu göz göre göre ölüme sürüklendi

    Avustralya'da Toowoomba kentinde yaşayan 50 yaşındaki Jason Richard ve 46 yaşındaki eşi Kerrie Elizabeth Struhs’un 8 yaşlarındaki kızları Elizabeth, cuma akşamı ağır bir şekilde hastalandı.

    Ancak Struhs çifti, kızlarını hastaneye götürmedi, hatta ambulans bile çağırmadı.

    Çift, dindar dostlarını eve çağırarak Elizabeth'i kurtarması için dua etmeyi tercih etti.

    CİNAYET VE İŞKENCE İLE SUÇLANIYORLAR

    Elizabeth'in, söz konusu ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ve cesedinin ertesi gün ailesinin evinde bulunduğu bildirildi.

    Olaya ilişkin açılan soruşturmada anne ve baba Struhs, cinayet, işkence ve yaşamın gerekliliklerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçlandı.

    Avustralya’da 8 yaşındaki kız çocuğu göz göre göre ölüme sürüklendi #1

    AVUKAT DA TUTMADILAR

    Çıkarıldıkları duruşmada hiçbir duygu ifadesi göstermeyen ebeveynler, avukat tutma haklarını da kullanmak istemedi.

    Görgü tanıkları verdikleri ifadede, Elizabeth'in hayatını kaybettiği gece Struhs ailesinin evinde büyük bir kalabalık gördüklerini, ayrıca yüksek sesli müzik duyduklarını kaydetti.

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