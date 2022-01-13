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Avustralya’da 8 yaşındaki kız çocuğu göz göre göre ölüme sürüklendi

Avustralya’da 8 yaşındaki kız çocuğu göz göre göre ölüme sürüklendi

Ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulunan küçük kızın ebeveynleri cinayet ve işkence ile suçlanırken, hastalanan çocuk için ambulans çağırmadıkları, dindar arkadaşlarıyla dua ettikleri öne sürüldü.