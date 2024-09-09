Avustralya'da 9 aylık bebeğin üstüne kahve döküp kaçtı Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde bir şüpheli, parkta piknik yapan bir aileye yaklaşıp, pusetteki 9 aylık bebeğin üzerine sıcak kahve dökerek ciddi yanıklara neden oldu. Saldırganın yakalanması için insan avı başlatıldı.

İHA

Avustralya'da bir bebeği ciddi şekilde yaralayan saldırgan sonrası yaşanan olay ülke gündemine oturdu.

Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde bir aile, piknik yapmak için bir parka oturdu.

BEBEĞİN ÜSTÜNE SICAK KAHVE DÖKÜP KAÇTI

Ailenin yemek yediği sırada yabancı bir adam, aileye yaklaşarak elinde bulunan mataradaki sıcak kahveyi pusetteki 9 aylık bebeğin üzerine döktükten sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN ÜLKEYİ TERK ETTİ

Queensland polisi, 33 yaşındaki saldırgan için tutuklama emri çıkarırken bebeğin yüzünde ve vücudunda “ciddi yanıklara” neden olan 33 yaşındaki saldırganın olaydan 6 gün sonra ülkeden kaçtığının belirlendiğini açıkladı.

Saldırının neden gerçekleştirildiğini henüz bilinmiyor.

İNSAN AVI BAŞLATILDI

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Paul Dalton yaptığı açıklamada, olayın bugüne kadar gördüğü “en karmaşık ve sinir bozucu” olay olduğunu bildirerek saldırganın kimlik tespitinin yapıldığını ve hangi ülkeye kaçtığının da belirlendiğini sözlerine ekledi.

Dalton, saldırganın 2019 yılından bu yana Avusturalya’ya seyahat ettiğini Yeni Güney Galler ve Victoria’da ikamet bilgisinin bulunduğunu kaydetti.

BEBEK İÇİN 100 BİN DOLAR YARDIM TOPLANDI

Saldırganın ülkeden kaçtığının belirlenmesinin ardından Avustralya polisi, diğer ülkelerden destek istedi.

Saldırıya uğrayan ailesi ise yaptığı açıklamada, bebeğin deri nakline ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Bebek için açılan yardım sayfasında şu ana kadar 100 bin dolar yardım toplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)