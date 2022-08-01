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    Avustralya'da Aborjin senatörden "sömürgeci Kraliçe" tepkisi

    Avustralya'da yemin töreni esnasında kürsüye gelen Aborjin Senatör Lidia Thorpe, "sömürgeci Kraliçe" ifadesini kullanınca uyarıldı.
    • 01.08.2022 - 23:05
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 23:31
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    Avustralya'da Aborjin senatörden 'sömürgeci Kraliçe' tepkisi

    Avustralya'da Aborjin Senatör Lidia Thorpe, Avustralya Parlamentosu'ndaki yemin törenine sağ elini havaya kaldırarak geldi.

    "Sömürgeci Kraliçe" dedi

    Thorpe, yemin metnindeki "Kraliçe II. Elizabeth'e sadakat ve bağlılık göstereceğime yemin ederim" ifadesinin önünde "sömürgeci" kelimesini kullandı.

    Meclis Başkanı Sue Lines tarafından uyarılan Thorpe, ikinci denemesinde yemin metnini kağıttaki şekliyle okudu.

    Avustralya da Aborjin senatörden 'sömürgeci Kraliçe' tepkisi #1

    Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor

    AA'nın haberine göre arkeologlar, 2017'de, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaşmıştı.

    Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda buldukları el yapımı eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece Aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

    İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi, "İstila Günü" ilan ederek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor. Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.

    Avustralya da Aborjin senatörden 'sömürgeci Kraliçe' tepkisi #2


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