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    Avustralya'da aşı çalışmaları deneklerde hatalı sonuç verdi

    Avustralya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı deneylerinin birinci aşaması, deneklere yapılan testlerde HIV antikorunun görülmesi üzerine durduruldu.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 09:40
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    Avustralya'da aşı çalışmaları deneklerde hatalı sonuç verdi

    Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının deneylerinde, bazı deneklerde HIV antikoru tespit edildi.

    Bunun üzerine Avustralya hükümeti, daha önce 51 milyon doz alacağını belirttiği aşıdan vazgeçtiğini açıkladı.

    Ancak yapılan testte deneklerde HIV virüsü görülmedi.

    DENEYLER DURDURULDU

    Koronavirüs aşı adayının hatalı sonuç göstermesi sebebiyle, CSL firması ve Queensland Üniversitesi aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini bu sebeple deneylerin durdurulacağını belirtti.

    Avustralya da aşı çalışmaları deneklerde hatalı sonuç verdi #1

    GÜVEN EKSİKLİĞİ YARATTI

    Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, "Büyük olasılıkla işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine neden olmuş olabilir." dedi.

    Avustralya da aşı çalışmaları deneklerde hatalı sonuç verdi #2

    Avustralya da aşı çalışmaları deneklerde hatalı sonuç verdi #3

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