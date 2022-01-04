Avustralya’da aşı karşıtı kendini yaktı

“Aşı pasaportuna hayır” diye bağıran bir adam, kendisini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi sürüyor.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir adam, yeni bir aşı zorunluluğu da dahil olmak üzere ülkenin koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için kendini ateşe verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, görgü tanıkları kimliği belirsiz bir adamın kendisini benzine batırdığını ve ateşe verdiğini belirtti.

“AŞI PASAPORTUNA HAYIR” DİYE BAĞIRDI

İsminin açıklanmasını istemeyen bir tanık, “Cildi yanıyordu, derisi gömleğime yapıştı. Pandemi önlemleri hakkında bağırıyordu.” ifadelerini kullandı.

Olay sırasında yakındaki bir restoranda yemek yiyen başka bir tanık ise adamın “Aşı pasaportuna hayır” diye bağırdığını duyduğunu, etrafa kitap attığını gördüğünü ve ardından kendisine ve arabasına benzin döktüğünü söyledi.

Tanık, “Bu kasıtlıydı” dedi.

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DURUMU CİDDİ

İntihar girişiminin ardından birkaç kişi adamı durdurmaya ve alevleri söndürmeye çalıştı.

Eyalet polisi adamın ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını doğrularken, tesis sözcüsü durumunun kritik ancak stabil olduğunu söyledi.

AŞI OLMAYANA KAPSAMLI KISITLAMA

Victoria eyaletinde, bir dizi sokağa çıkma yasağına ek olarak, koronavirüsün yayılmasını önlemeyi amaçlayan kapsamlı kısıtlama getirildi.

Bunların arasında iş gücünün büyük bir bölümünü etkileyen aşısız kişilerin barlara, restoranlara ve diğer halka açık mekanlara girişini yasaklayan 'pasaport' sistemi bulunuyor.