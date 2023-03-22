Avustralya'da başlayan orman yangını yayılıyor Avustralya’nın Alice Springs kentinin dağlık alanlarında çıkan yangınlar yayılırken 100 bin hektarlık alan küle döndü.

Avustralya’nın Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinin batısındaki 5 farklı noktada çıkan yangınlar giderek yayılıyor.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü.

Milli parkın yarısı yandı

MacDonnell sıradağlarındaki Tjoritja (West MacDonnell) Milli Parkı'nın yaklaşık yüzde 20’si ise kül oldu.

Ayrıca Narweitooma, Glen Helen ve Amburla’daki sığır çiftliklerinin de alevlerle mücadele ettiği belirtildi.

Kuzey Toprakları İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamada, güneydeki orman yangını sezonunun Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı ve Orta Avustralya’da önümüzdeki haftalar için yangın riskinin arttığı ifade edildi.