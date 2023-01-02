Avustralya'da biri iniş biri de kalkışta olan iki helikopter çarpıştı

Avustralya'da biri iniş biri de kalkışta olan iki helikopter çarpıştı

Sahilde çarpışan helikopterler, 4 kişiyi hayattan koparırken 3'ü ağır 8 yaralı da çevre hastanelere kaldırıldı.

Avustralya'nın turizm merkezi olarak bilinen Gold Coast'taki Seaworld Tema Parkı civarındaki sahilde, dehşet dolu anlar yaşandı.

Saat 14.00 sularında sahilde iki helikopter çarpıştı.

4 kişi can verdi

İHA'nın haberine göre; yaşanan olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Queensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Biri iniş diğeri kalkıştaydı

Queensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı, diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi.