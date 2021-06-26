Avustralya’da Delta varyantı nedeniyle sokak yasağı kararı

Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Berejiklian, sokağa çıkma yasağının 9 Temmuz'a kadar süreceğini söyledi.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantı sebebiyle Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde alarm verildi.

Varyantın eyalette çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DELTA VARYANTI ALARMI

ABC News’e göre, Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Delta varyantının eyalette artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

9 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK

Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Temmuz Cuma günü 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.

DÜĞÜN YASAKLANDI, CENAZE TÖRENLERİNE KISITLAMA

26 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düğün organizasyonları da yasaklanırken, cenaze törenlerine katılım sosyal mesafe tedbirlerine uyulmak şartıyla en fazla 100 kişi ile sınırlı tutulacak.