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- Avustralya'da deniz köpüklerinin içinde kalan köpek kurtarıldı
Avustralya'da deniz köpüklerinin içinde kalan köpek kurtarıldı
Köpüklerin arasında kaybolan çaresiz köpek, aramalar sonucunda yeniden sahibiyle kavuştu.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 10:38
- Güncelleme : 15.12.2020 - 10:40
Avustralya'da fırtınalı hava etkili olurken, ülkenin doğu kıyısını deniz köpükleri kapladı.
Bir televizyondan kameramanlar, bölgedeki olumsuz hava koşullarını kayıt altına alırken, Hazel adlı köpeğin kurtarılma anı kaydedildi.
KÖPEĞİN KURTARILMA ANI
Deniz köpüğünün sardığı bölgede yüzenler, köpüklerin arasında kaybolan çaresiz hayvanı kurtardı. Köpek, yeniden sahibiyle buluştu.
Bu arada sahil kasabası Byron Bay'da dalgaların yüksekliğinin 8 metreye ulaştığı kaydedildi.
Avustralya'da deniz köpüklerinin içinde kalan köpek kurtarıldı ViDEO