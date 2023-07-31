Avustralya’da düşen helikopterdeki 4 asker için umut kalmadı Askeri tatbikat sırasında düşen Avustralya ordusuna ait helikopterde bulunan 4 mürettebat için açıklama geldi. Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, 4 kişi için “canlı bulunma ümidinin kalmadığını” duyurdu.

DHA

ABD ile Avustralya ordusu, ortak askeri tatbikat yaptı.

Avustralya’nın Queensland eyaleti yakınlarında 28 Temmuz’da yapılan tatbikat sırasında Avustralya ordusuna ait MRH-90 Taipan tipi helikopter düştü.

Helikopterde 4 mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Umut kalmadı

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, 4 mürettebata yönelik arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Marles, 4 mürettebatı canlı bulma ümidinin kaybolduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Kararlı bulma çalışmaları devam edecek

MRH-90 helikopterinin cuma gecesi geçirdiği kazadan bu yana Whitsundays'de sürdürülen çalışmalar sonucunda helikopterin önemli bir enkazı ortaya çıkarılmıştır. Bu durum, ortada feci bir kaza olduğunu ve her geçen saat Yüzbaşı Lyon, Teğmen Nugent, Emir Subayı Laycock ve Onbaşı Naggs'i canlı bulma ümidinin kaybolduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Whitsundays'de yürütülen faaliyetlerin niteliği arama ve kurtarma faaliyetlerinden bulma faaliyetlerine dönüşmüştür. Dört hava mürettebatının aileleri bu sabah bilgilendirildi ve son bir saat içinde her biriyle konuştum. Ancak onları ve ulusumuzu temin etmek isterim ki yüzlerce savunma kuvvetleri personelinin katıldığı kararlı bulma çalışmaları devam edecektir.

Kapsamlı bir soruşturma yapılacak

Marles ayrıca, kazanın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini belirterek, “Hepimiz doğal olarak ne olduğunu merak ediyoruz. Kapsamlı bir soruşturma yapılacak ve tam olarak ne olduğunu anlayıp bundan dersler çıkaracağız.” dedi.